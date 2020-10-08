مال وأعمال

وول ستريت تغلق على ارتفاع بفضل تصريحات لترامب تدعم آمال التحفيز

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_ أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الخميس إذ غذت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في دعم مالي جديد، وذلك رغم بيانات تؤكد النظرة بأن تعافي سوق العمل يجد صعوبة في اكتساب زخم.

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 122.5 نقطة، بما يعادل 0.43 بالمئة، إلى 28425.51 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 27.38 نقطة، أو 0.80 بالمئة، إلى 3446.83 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 56.38 نقطة، أو 0.5 بالمئة، إلى 11420.98 نقطة.

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