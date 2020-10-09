سي ان بي سي _ وافقت بورصة لندن على بيع بورصة ميلانو الإيطالية إلى يورونكست مقابل 4.3 مليار يورو (5 مليارات دولار). اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأكدت بورصة لندن (LSE) أنها دخلت في مناقشات حصرية مع مشغل البورصة الأوروبي Euronext فيما يتعلق ببيع البورصة الإيطالية الشهر الماضي. يأتي ذلك بعد أن توصلت LSE إلى شروط نهائية لشراء مزود البيانات رفينيتيف مقابل 27 مليار دولار ، مع تأكيد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في أغسطس أنها ستنظر في شروط الصفقة المقترحة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة لندن توافق على بيع ذراعها الإيطالية إلى يورونكست مقابل 4.3 مليار يورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.