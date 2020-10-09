الاقتصاد البريطاني ينمو دون التوقعات في أغسطس إلى 2.1%

سي ان بي سي _ حقق الاقتصاد البريطاني نموا دون المتوقع بنسبة 2.1% في أغسطس على أساس شهري، مع استمرار التعافي التدريجي للبلاد من أزمة فيروس كورونا، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً.

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وكان النمو المقدر لشهر أغسطس في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني أقل من التوقعات، حيث توقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته نموًا شهريًا بنسبة 4.6%.

كما مهد خروج البلاد من تدابير الإغلاق في الشهر الأخير الطريق للانتعاش في العديد من قطاعات الاقتصاد ، لكن حالات Covid-19 نمت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة حيث يبدو أن هناك موجة ثانية جارية.

وفرضت الحكومة البريطانية الساعة العاشرة مساءً. حظر تجول للحانات والمطاعم في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، مع توقع المزيد من القيود في الأسابيع المقبلة.

واعتبارًا من صباح الجمعة ، أكدت المملكة المتحدة 564502 حالة إصابة و 42682 حالة وفاة ، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وفي 24 سبتمبر ، أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن حزمة طوارئ جديدة من الإجراءات لاحتواء البطالة

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