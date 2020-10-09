ديون الأسواق المبتدئة تقفز إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الجائحة

_ ارتفعت ديون الأسواق المبتدئة إلى مستوى قياسي جديد عند 121 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام، إذ هرعت الحكومات إلى الاقتراض لدعم تعافيها من جائحة فيروس كورونا.

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وقال معهد التمويل الدولي إن الرقم، وهو متوسط مرجح إلى الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع ست نقاط مئوية في النصف الأول من العام، وهو ما جاء على خلفية الزيادة الكبيرة للدين الحكومي إلى 1.4 تريليون دولار في الربع الثاني.

والأسواق المبتدئة هي اقتصادات نامية تعتبر أصغر وذات مخاطر أكبر من اقتصادات الأسواق الناشئة.

وقال المعهد في مذكرة إنه أجرى مسحا شمل 29 دولة زادت معدلات الدين في 26 منها على مدار العام المنقضي، وفي مقدمتها البحرين وسلطنة عمان وبيرو والسلفادور.

في المقابل، قال المعهد إن جمهورية الكونجو وجمهورية الدومنيكان وقازاخستان قلصت معدلات الدين.

وكتبت الخبيرة الاقتصادية لدى المعهد خديجة محمود في التقرير “مع استمرار تضرر الاقتصاد العالمي من تأثير جائحة كوفيد-19 ونزوح المحافظ إلى الأسواق الناشئة، تتفاقم مواطن الضعف الموجودة على صعيد الاقتصاد الكلي وعلى الصعيد الاجتماعي.

“كان لانخفاض أسعار السلع الأساسية وضعف إيرادات التجارة والسياحة أثر أيضا. هذه الأوضاع السلبية تدفع معدلات الدين العالمية إلى مستويات قياسية جديدة”.

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