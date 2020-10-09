روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا

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_ ارتفع العدد اليوم لحالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا إلى مستويات قياسية اليوم الجمعة، بعد أن سجلت السلطات 12126 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى مليون و272238.
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وقال مسؤولون إن 201 توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الرسمي للوفيات إلى 22257.
وكان الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات 11656 حالة يوم
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