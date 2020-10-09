مال وأعمال

روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

_ ارتفع العدد اليوم لحالات الإصابة بفيروس في روسيا إلى مستويات قياسية اليوم الجمعة، بعد أن سجلت السلطات 12126 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى مليون و272238.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال مسؤولون إن 201 توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الرسمي للوفيات إلى 22257.

وكان الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات 11656 حالة يوم

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا