روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا

_ ارتفع العدد اليوم لحالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا إلى مستويات قياسية اليوم الجمعة، بعد أن سجلت السلطات 12126 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى مليون و272238.

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وقال مسؤولون إن 201 توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الرسمي للوفيات إلى 22257.

وكان الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات 11656 حالة يوم

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