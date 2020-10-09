– قال جيه.بي مورجان في مذكرة بحثية إن تدهور آفاق الطلب العالمي على النفط سيحفز أوبك على التراجع عن تخفيف مخطط لتخفيضات إنتاج النفط في 2021 مع عرض السعودية القيام بتخفيضات أكبر عن حصتها الحالية. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيه.بي مورجان يتوقع أن تعرض السعودية تخفيضا أكبر لإنتاج النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.