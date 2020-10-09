بنك أوف أمريكا: السندات تستقطب 26 مليار دولار مع تنامي الآمال في المزيد من التحفيز

_ قال بنك أوف أمريكا يوم الجمعة، إن صناديق السندات شهدت ثاني أكبر دخول للتدفقات لأسبوعية على الإطلاق بواقع 25.9 مليار دولار، إذ تواصل الأسواق الوضع في الحسبان فوز كاسح للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى الشهر القادم، مما قد يعني المزيد من التحفيز المالي.

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وقال بنك الاستثمار الأمريكي “تمخض الانتخابات عن موجة زرقاء (فوز الديمقراطيين) تحول بشكل مثير للفضول من إجماع على أنه محفز للنزول إلى الصعود في الأشهر الأخيرة”.

وقال بنك أوف أمريكا إن صناديق الأسهم جذبت 4.4 مليار دولار، مدفوعة في الأساس بالأسهم الأمريكية.

واستقطبت صناديق السندات الحكومية والخزانة الأمريكية 3.8 مليار دولار في أكبر دخول للتدفقات في 14 أسبوعا، في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر.

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