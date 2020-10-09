ترامب: سأسعى لموافقة سريعة على أدوية ريجينيرون لعلاج كورونا

_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيسعى لاستصدار موافقة سريعة على أدوية الأجسام المضادة التي تنتجها شركتي ريجينيرون وإيلي ليلي وطرحها في المستشفيات وذلك بعد تجربته الشخصية في العلاج بها عقب إصابته بفيروس كورونا.

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وأوضح الرئيس الأمريكي في مقابلة إذاعية أنه كان من المحتمل ألا يتمكن من التعافي دون هذه الأدوية التي تلقاها لمحاربة المرض.

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