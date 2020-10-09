العاهل المغربي يعلن عن خطة لإنعاش الاقتصاد بعد أزمة كورونا

وكالات _ أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أن بلاده وضعت خطة لإنعاش الاقتصاد المحلي المتضرر بفعل تداعيات جائحة كورونا، ترتكز بالأساس على صندوق الاستثمار الإستراتيجي.

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وأوضح الملك في خطاب موجه للنواب بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا الصندوق والذي أُطلق عليه اسم ”صندوق محمد السادس للاستثمار“، سيقوم بدور ريادي في النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقال العاهل المغربي:“من الضروري تنزيل هذه الخطة في إطار تعاقد وطني بنّاء بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقًا من تلازم الحقوق والواجبات“.

وأضاف:“وجهنا بأن يتم تخويله (الصندوق) الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجًا من حيث الحكامة، والنجاعة، والشفافية، على أن يتم رصد 15 مليار درهم له من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزًا للشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية“.

وتابع:“الصندوق سيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له، بحسب المجالات ذات الأولوية التي تقتضيها المرحلة، وبحسب حاجيات كل قطاع، ومن بين هذه المجالات: إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنى التحتية، والفلاحة والسياحة“.

ووفق تقارير رسمية، من المتوقع أن يعاني الاقتصاد المغربي هذا العام ركودًا بمعدل 5,2%، وهو الأشد من نوعه منذ 24 عامًا، بفعل التأثير المزدوج للجفاف، والقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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