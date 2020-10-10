إيرباص تحقق أعلى تسليمات شهرية خلال سبتمبر وتستهدف الوصول إلى 500 طائرة في 2020

سي إن بي سي _ حققت إيرباص في سبتمبر أعلى عدد من التسليمات الشهرية لطائرات الركاب منذ بداية العام، لكنها لم تسجل أي مبيعات، إذ لا يزال نزيف السيولة مستمرا لشركات الطيران التي تمر بأزمة.

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فقد أفادت بيانات من صانع الطائرات الأوروبي الجمعة 9 أكتوبر بأن الشركة سلمت 57 طائرة في سبتمبر ، ارتفاعا من 39 في أغسطس ، وهو ما يرفع إجمالي التسليمات في التسعة أشهر الأولى من العام إلى 341، بانخفاض 40% عن نفس الفترة من 2019.

ويواكب التراجع 40% في الإنتاج بسبب أزمة فيروس كورونا، إذ قررت الشركة الشهر الماضي

الإبقاء على المعدلات الجديدة دون تغيير.

وجرى تسليم عدد كبير من الطائرات من مخزون متراكم.

وقالت مصادر بالقطاع إن إيرباص قلصت توقعاتها في بداية الجائحة، لكنها داخليا تستهدف تسليم حوالي 500 طائرة في 2020، وقد قطعت تقريبا ثلاثة أرباع طريقها نحو هدفها.

كان إجمالي تسليمات إيرباص قد بلغ في 2019 مستوى غير مسبوق عند 863 طائرة.

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