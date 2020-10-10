وول ستريت تغلق على ارتفاع مع استمرار محادثات التحفيز

_ أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، إذ سجل ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أكبر مكاسبهما الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ يوليو ، وذلك في ظل تنامي التفاؤل بشأن مزيد من المساعدات المالية.

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فمن المتوقع أن تستمر المحادثات بشأن حزمة تحفيز مرتبطة بفيروس كورونا، حتى رغم إخفاق رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين يوم الجمعة في التوصل لاتفاق.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 161.39 نقطة، بما يعادل 0.57 بالمئة، إلى 28568.9 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 30.13 نقطة، أو 0.88 بالمئة، إلى 3477.14 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 158.96 نقطة، أو 1.39 بالمئة، إلى 11579.94 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، حقق ستاندر آند بورز 500 زيادة 3.8 بالمئة، وربح ناسداك 4.6 بالمئة، وهما أكبر مكسبين أسبوعيين لهما بالنسبة المئوية منذ يوليو.

وتقدم داو 3.3 بالمئة، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس .

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