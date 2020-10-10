أمريكا توقع اتفاقا مع أسترازينيكا لتطوير علاج لكوفيد-19 بالأجسام المضادة

وكالات _ وقعت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أمس الجمعة اتفاقا مع شركة أسترازينيكا لتطوير وتوريد علاج لكوفيد-19 بالأجسام المضادة، وهو مزيج من اثنين من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، مماثلة للأدوية التي تم إعطاؤها للرئيس دونالد ترامب.

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وستوفر الوزارة نحو 486 مليون دولار لـ أسترازينيكا من أجل تجربتين بالمرحلة الثالثة في التجارب السريرية إضافة إلى مشروع تجريبي للتصنيع على نطاق واسع وتوريد جرعات الدواء في الولايات المتحدة.

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