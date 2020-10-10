ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 3.7% في سبتمبر

_ قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم السبت إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 3.7 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر من 3.4 بالمئة في أغسطس .

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بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي المصري عند تسعة بالمئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 بالمئة في سبتمبر مقارنة مع انكماش في التضخم بنسبة 0.2 بالمئة في أغسطس .

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