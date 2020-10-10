عاجل.. المركزي يؤسس إيجي كاش لنقل الأموال والحلول التكنولوجية بمشاركة الأهلي ومصر والقاهرة

أسس البنك المركزي المصري المصري شركة “إيجي كاش للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية” المتخصصة في تقديم الخدمات المتعلقة بتداول النقد خاصة نقل الأموال وتغذية الصرافات الآلية، وفقا لأحدث النظم التكنولوجية للمراقبة والإدارة عالميا وستقوم بتغطية جميع أنحاء الجمهورية خاصة في الأقاليم والمحافظات والمناطق النائية.

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ويساهم البنك المركزي المصري في رأس مال الشركة الجديدة بحصة تصل إلى 35 في المائة، بينما تمتلك بنوك، الأهلي ومصر والقاهرة وجهات أخرى الحصة المتبقية.

ووقعت الشركة الأسبوع الماضي عقدا لنقل الأموال مع البنك الأهلي المصري، بحضور يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك وحسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الفني والإداري بالبنك، ومن الشركة اللواء هاني عمر رئيس مجلس الإدارة واللواء جمال أبو إسماعيل المدير التنفيذي للشركة، وينتظر توقيع عقدا مع بنك مصر الاسبوع المقبل.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة إيجي كاش للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية بأن تأسيس الشركة يأتي في إطار التطوير الشامل الذي يقوم بتنفيذه البنك المركزي المصري للجهاز المصرفي ، ليس فقط على صعيد الأعمال والأنشطة المصرفية، بل يمتد إلى كافة الأنشطة المرتبطة ومنها عمليات نقل الأموال بوسائل تكنولوجية أكثر أمانا والتي تسهل الوصول إلى كافة شرائح الشعب المصري في مختلف مناطق الجمهورية بما يخدم هدف رئيسي للبنك المركزي وهو تحقيق الشمول المالي.

وأضاف أن “إيجي كاش” ستعمل وفق أحدث وأفضل التكنولوجيات والمعايير الدولية المعمول بها في مجال نقل الأموال عالميا، حيث ستكون مجهزة بأحدث تكنولوجيا الأمان والكفاءة ضد أي محاولات لعمليات السطو، مشيرا إلى أن العربات ستكون مصفحة ومجهزة الكترونيا ومتصلة بأحدث أجهزة إتصال بغرفة عمليات لحظية وكاميرات مراقبة لتتبع خط سيرها من لحظة خروجها وحتى وصولها، كما أن سيارات النقل التي سيتم استخدامها ستكون مجهزة بتقنية فنية عالية تتيح عملية الإتلاف الذاتي للأموال بداخلها من خلال تقنية (IBNS ) والتي يتم تشغيلها فورا في حالات السطو.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أنه تم اختيار العناصر البشرية على أعلى درجة من الكفاءة والجاهزية، بعد إجتياز كافة الاختبارات الطبية والنفسية والبدنية كما تم توفير التدريب لهم والتأهيل على أعلى درجة ووفقا للمعايير الدولية.

وأوضح اللواء هاني عمر رئيس مجلس إدارة ” إيجي كاش للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية ” أن الشركة تستهدف في المرحلة الأولى تغطية السوق المصرية، ثم التوسع لاحقا خارجيا خاصة في إفريقيا والدول العربية.

من جانبه، قال اللواء جمال أبو إسماعيل المدير التنفيذي لشركة إيجي كاش للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية إن الشركة بدأت نشاطها بأسطول مبدئي لسيارات نقل أموال مصفحة، ومجهزة بأحدث وسائل الأمان والتأمين، وتقوم في البداية بتغطية القاهرة الكبرى، ثم تستهدف تغطية كافة أنحاء الجمهورية خاصة الأقاليم والمناطق النائية.

وأضاف أن “إيجي كاش للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية ” هي شركة وطنية ستعمل في جميع التوقيتات على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع ،وفي مختلف الأماكن ومناطق الجمهورية لتأمين ونقل الأموال، وتغذية ماكينات الصراف الآلي، وذلك في إطار الاستراتيجية التي يتبناها البنك المركزي المصري باستخدام أفضل التكنولوجيات في مجال نقل الأموال.

وأشار أبو إسماعيل إلى أن الشركة الجديدة تستهدف أيضا المساعدة في إرساء مفهوم الشمول المالي ونشر الثقافة المالية من خلال التوسع في النشاط المصرفي وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي وتغذيتها ودعم انتشار بطاقات ATM، وخاصة في القرى والأماكن النائية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأكد اللواء جمال أبو إسماعيل المدير التنفيذي لشركة إيجي كاش للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية أن الشركة توفر حلولا لمجابهة أي أزمات في نقل الأموال، وتغذية ماكينات الصرف الآلي، كما حدث في أوقات سابقة إبان الاحداث التي شهدتها مصر في 2011 و2013، والامداد بالحلول الأمنية الموثوق بها.

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