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سي إن بي سي _ قال استطلاع للبنك المركزي الأرجنتيني لآراء الاقتصاديين والمحللين إن من المتوقع انكماش الاقتصاد الأرجنتيني 11.8% في 2020 في توقع أكثر تفاؤلا قليلا من التقدير السابق بانخفاض قدره 21.1%.
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ويتوقع استطلاع توقعات السوق للبنك أن يبلغ التضخم 36.9% في 2020. وأشار الاستطلاع إلى أنه من المتوقع أن تقفز الأسعار 3% في سبتمبر .
وأظهر الاستطلاع أنه “خلال الربع الثالث من 2020 سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي 9.8% مقارنة بالربع الثاني من 2020، مما يشير إلى أن فترة التأثير الأكبر لجائحة كورونا قد انتهت “.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركزي الأرجنتيني: الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سيهبط 11.8% بسبب كوفيد-19 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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