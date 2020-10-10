وزير المالية: 7.1 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية فى سبتمبر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة؛ بما يُسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذى يُساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة، بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، واستمرار قدرة الدولة على إدارة أزمة فيروس «كورونا» المستجد بشكل جيد؛ بما يؤدى في النهاية إلى الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.

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ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم صرف عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهر سبتمبر الماضى، بقيمة 7.1 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ودعم اشتراكات الطلبة بمترو الأنفاق، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم الأدوية وألبان الأطفال، والشركة القابضة للغزل والنسيج، والهيئة الوطنية للإعلام؛ بما يُمَّكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذى يُخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات.

أوضح البيان، أن الإتاحات تضمنت 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تُمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، إضافة إلى إصدار ضمانات حكومية خلال شهر سبتمبر الماضي بـ 127 مليون دولار لشراء 530 ألف طن من القمح المستورد، و160 مليون جنيه لوزارة الصحة لصرف مكافآت استثنائية للعاملين بمنافذ الحجر الصحي ومستشفيات الحميات والصدر والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات؛ نظير جهودهم الكبيرة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد ورعاية المرضى، ومليار و409 ملايين جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لسداد تعويضات نزع ملكية أراضى بعض المشروعات لرفع كفاءة الطرق، و21 مليونًا و400 ألف جنيه لوزارة الطيران المدني قيمة تكاليف رحلات الشحن الجوي للأدوية والمستلزمات الطبية لـ 20 دولة أفريقية في ضوء التعهد المصري لصندوق الاتحاد الأفريقى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، و98.5 مليون جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج لصرف مستحقات وأجور العاملين.

أشار البيان إلى أن الإتاحات خلال شهر سبتمبر الماضي تضمنت أيضًا 149 مليونًا و900 ألف جنيه لدعم هيئة نقل الركاب، و44 مليونًا و800 ألف جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحطة سيدي حنيش بمرسي مطروح، و143 مليونًا و500 ألف جنيه للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، و372 مليونًا و900 ألف جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، و4 ملايين و700 ألف جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق لدعم اشتراكات الطلبة، و22 مليونًا و700 ألف جنيه لدعم بعض الامتيازات الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء وكبار السن لأسعار تذاكر المترو، و261 مليونًا و300 ألف جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين.

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