نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 444 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الموقع بتاريخ 6 أغسطس 2020. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 30 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق عرضي 4 “ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء” وتعديل اتفاقية القرض الأول المعقود بتاريخ 13 مارس 2018 بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يوافق على تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.