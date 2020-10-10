السعودية تسجل 405 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 405 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 338.944 حالة.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5.018 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 455 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في السعودية 324.737 حالة.

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