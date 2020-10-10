إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 37 مليون حالة

سي إن بي سي – أظهرت بيانات موقع Worldmeters السبت 10 أكتوبر أن أكثر من 37 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى أكثر من مليون حالة.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و910 آلاف حالة إصابة في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة أكثر من 218 ألف حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة ستة ملايين و979 ألف حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة أكثر من 107 آلاف حالة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 149 ألفا و692 في ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليون و285 ألف حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة أكثر من 22 ألف حالة.

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