البورصة تصعد 0.32% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

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وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.32%، ليتداول عند مستوى 11363 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا هامشياً بنسبة 0.07%، ليتداول عند مستوى 68.31 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.64%، و 0.8% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 331.738 مليون جنيه، على 118 شركة من خلال 4808 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 89.684 مليون سهم بقيمة إجمالية 105.827 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 66 شركة مقابل تراجع 24 في حين لم تتغير أسعار 28.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 72.198 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 78.342 مليون جنيه، مقابل 6.144 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 84.548 مليون جنيه، منها 83.292 مليون جنيه للأفراد، و1.255 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 12.350 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 12.570 مليون جنيه، مقابل 220.150 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم رواد السياحة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلاه سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 9.82%، ثم سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 7.64%.

في حين تصدر سهم الألومنيوم العربية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.67%، تلاه سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق- يونيباك بنسبة 7.84%، ثم سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 5.28%.

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