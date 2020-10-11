الرئيس السيسي: نحتاج موازنة بحوالي 20 تريليون جنيه لتلبية احتياجات الدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هدفي هو رفع قيمة الموازنة العامة للدولة إلى 20 تريليون جنيه، وليس فقط 2.2 تريليون جنيه، وذلك لمجابهة المتطلبات اللازمة في الصحة والتعليم والاقتصاد وعلى كافة الأصعدة.

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وقال السيسي في كلمته الآن خلال الندوة التثقيفية 32 لانتصارات أكتوبر: “الدكتور محمد معيط وزير المالية قال لي إن الموازنة وصلت إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، فقولت له لما نوصل إلى 20 تريليون ابقى بلغني”.

وتابع أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أبلغني أن الاحتياطي وصل إلى 37 مليار دولار فقولت له عندما يصل إلى 370 مليار دولار أبلغني.

وأوضح السيسي أن الاحتياجات المجتمعية كبيرة جدا في كافة المجالات وعلى مستوى مختلف الأصعدة، فعلى سبيل المثال نحتاج إلى بناء حوالي 700 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب وسد الفجوة بين العرض والطلب.

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