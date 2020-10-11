محمد عمران: 5.7 مليار جنيه حجم قطاع التأمين الطبي بنهاية عام 2019

فاروق يوسف _ أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين له أهمية وتركيبة خاصة كونه من أهم القطاعات التي تخضع تحت مظلة إشراف الهيئة.

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وأضاف عمران خلال الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن قطاع التأمين الطبي استطاع أن يحقق طفرة كبيرة وصلت إلى ضعف ما حدث في نمو القطاع إجمالاً.

وأوضح أن أقساط التأمين بلغت في عام 2015، نحو 116 مليار جنيه، وفي عام 2019بلغ نحو 35 مليار جنيه، بنسبة نمو 118%.

وتابع عمران،أن نصيب نشاط التأمين الطبي بلغ 1.9 مليار جنيه في عام 2015، بينما وصل إلى 5.7 مليار جنيه في العام الماضي، بنسبة نمو 200%.

وعلى مستوى التعويضات، قال عمران إن حجم التعويضات في عام 2015، كان 1.2 مليار جنسه، وزادت هذه النسبة في عام 2019 لتصل إلى 3.5 مليار جنيه.

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