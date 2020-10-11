كيما توافق على اتفاقية التسوية الودية مع تكنيمونت الإيطالية

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية- كيما، في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي، على اتفاقية التسوية الودية بين الشركة وتكنيمونت الإيطالية المنفذة لمشروع كيما 2.

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وأفادت كيما في بيان للبورصة اليوم، أن الأمر معروض على لجنة فض منازعات الإستثمار بمجلس الوزراء تمهيداً لإقرار الإتفاقية.

وأعلنت الشركة عن أهم الأحكام التي تضمنتها إتفاقية التسوية ومنها:-

1- أحقية شركة تكنيمونت في المطالبة بتعويض عادل وفقاً لأحكام القانون 84 لسنة 2017 بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ولائحتة التنفيذية عن الأضرار والخسائر الناتجة عن تحرير سعر الصرف للجنيه المصري، على أن يكون ذلك وفقاً للقرارات النهائية التي تصدر من الجهات المختصة.

2- تنازل شركة كيما عن أيه مبالغ سواء تم المطالبة بها أم لم يتم وتكون ناتجة عن تنفيذ العقد الموقع بين الطرفين، ماعداد إسترداد قيمة إستهلاك تكنيمونت من المرافق وفقاً لأحكام المادتين 1-4و4-2 من العقد المذكور.

3- أن تنازل شركة تكنيمونت وسحبها لكافة المطالبات ضد شركة كيما يكون بشرط :-

– حصول شركة كيما على الموافقات اللازمة لإسناد مشروع تشغيل وصيانة مصنع كيما الجديد، على أن يكون ذلك وفقاً لأسعار وشروط فنية منافسة، وبقيمة تعادل 7.825 مليون دولا للسنة الأولى إضافة إلى مبلغ 4.2 مليون دولار للسنة الثانية من العقد.

ولا تسدد قيمة أتعاب السنة الثانية وفي حالة إسناد مشروع حامض النيتريك المزمع تنفيذه إلى شركة تكنيمونت، بذلك فإن مقابل أعمال التشغيل والصيانة خلال السنة الثانية سوف تتحملها شركة تكنيمونت دون أن تتحمل شركة كيما بأية نفقات مما يمثل وفراً لكيما.

– منح شركة تكنيمونت حافز إنتاج خلال هاتين السنتين إذا مازاد إجمالي إنتاج اليوريا عن الحد الأقصى للإنتاج السنوي وهو 620 ألف طن سنوياً، ويحتسب الحافز على أساس نسبة 40% من صافي ربح المنتج المباع بالنسبة لكل طن يتجاوز الحد الأقصى للإنتاج.

– تلتزم شركة تكنيمونت بترتيب شراء قطع الغيار والمستهلكات اللازمة اثناء مدة عقد التشغيل والصيانة بأسعار تنافسية وأن يتم محاسبتها من قبل شركة كيما على أساس سعر التكلفة، تسليم المواني المصرية بالإضافة إلى مصروفات إدارية لصالح شركة تكنيمونت لاتزيد عن 15% من قيمة الفاتورة قبل إضافة اي رسوم جمركية أو ضرائب.

– إسناد مشروع حامض النيتريك الجديد إلى شركة تكنيمونت بشرط أن تكون الأسعار المعروضة من قبلها معقولة، وأن تقوم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، وأن يكون ذلك وفقاً للعرض المقدم منها بتاريخ 5 إبريل الماضي وبتكلفة إجمالية لا تزيد عم 186.428 مليون دولار ومبلغ 995.396 مليون جنيه.

واشترطت أن يتم اكتمال المشروع خلال 30 شهر من تاريخ البدء في التنفيذ، وأن يتم التمويل من خلال مؤسسة ضمان الصادرات الإيطالية أو من خلال قرض ميسر، وأن تكون أحكام عقد المشروع مماثلة لأحكام العقد في حال ة إمكانية ذلك، وأن بدء التنفيذ خلال مدة أقصاها 4 أشهر من تاريخ التوقيع على اتفاق التسوية هذا.

– منح شركة تكنيمونت حافز في حالة إنجاز المشروع قبل الموعد المتفق عليه والوصول بإنتاج نترات الأمونيا إلى 100% من الحجم التصميمي للإنتاج اليومي المحدد في العقد والمطابق للمواصفات، على أن يكون حافز الإنتاج بنسبة 40% من صافي ربح الطن للمنتج المباع.

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