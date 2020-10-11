برايم سبيد ميديكال ترصد 150 مليون جنيه لإنشاء 100 فرع من معامل مصر خلال عام

رنا ممدوح _ قررت شركة سبيد ميديكال، وشقيقتها برايم سبيد ميديكال، تأسيس شركة معامل مصر للخدمات الطبية، وذلك بغرض إنشاء 200 فرعا للمعامل الطبية بأسم “معامل مصر” تحت شعار “معامل مصر.. لأهل مصر” منتشرة على مستوى الجمهورية خلال عامين.

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ورصدت الشركة وفقاً لإفصاحها المرسل للبورصة اليوم، لإنشاء أول 100 فرع تكلفة استثمارية قدرها 150 مليون جنيه، خلال عام من الآن.

على أن تكون “معامل مصر” إمتدادا لنشاط المعامل الخاص بسبيد ميديكال بغرض الحصول على حصة سوقية أكبر باستخدام علامتين تجاريتين للمعامل للتوسع، وبالتالى خدمة شريحة أكبر من المواطنين، حيث ستركز “معامل مصر” على شرائح مختلفة وتعاقدات متعدّدة جديدة بينما تستكمل “معامل سبيد” توسعاتها الحالية إلى 200 فرع في خلال العامين القادمين.

وفي هذا الصدد أكد المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة برايم سبيد ميديكال، أن شركته تسعى لتكون معامل مصر في الريادة خلال الأشهر القليلة القادمة، فضلا عن تقديم خدمة متميزة للمصريين في كافة أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه قال المهندس محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال إن استخدام علامتين تجاريتين للتوسع سيضع سبيد ميديكال وبرايم سبيد على طريق الوصول لأكبر مقدم لخدمة المعامل الطبية من خلال 400 فرع خلال العامين القادمين، حيث أن أكبر المنافسين يعتمد على وجود علامتين تجاريتين أيضا وهو ما جعله أكبر مقدم للخدمة في مصر حتى تاريخه.

وأكد لاشين أن الشراكة مع مجموعة برايم كانت لحظة فاصلة في تاريخ شركتنا، ونسعي لتكرار نجاح معامل سبيد وبرايم سبيد ميديكال، لنصبح أكبر مقدم للخدمة بحلول العام 2022 باستكمال 200 فرعا لمعامل سبيد لاب و200 فرعا لمعامل مصر.

تم تأسيس شركة معامل مصر بنسبة 30% سبيد ميديكال، و30% برايم سبيد ميديكال، والباقي للمهندس تامر وجيه ورجلي الأعمال محمود فراج وأيمن صبري عبدالجيد وآخرون.

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