محمد عمران يوصي شركات التأمين بإعداد ورقة عمل لتحديد شكل المساهمة في منظومة التأمين الصحي الشامل

فاروق يوسف _ أوصى الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين بإعداد ورقة عمل محددة، تتضمن تنظيم وشكل مساهمة الشركات في منظومة التأمين الصحي الشامل.

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وأضاف محمد عمران خلال الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن شركات التأمين كان لها دور واضح خلال الفترة الماضية، واستطاعت أن توفر التغطيات اللازمة لفيروس كورونا ، وتمكن 71% من عملاء التأمين والطبي من الحصول على هذه التغطية.

وأشار إلى أن قانون التأمين يتم مراجعته حاليًا في مجلس الوزراء، ومن المقرر الانتهاء، وإرساله إلى البرلمان تمهيدًا لإقراره.

وقال إنه تم الزام كافة شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري –الجديد- والخاص بالأدوات المالية بما يعادل نسبة (1%) من إجمالي الأصول وذلك من صافي أرباح العام المالي المنتهي في 30/6/2020 بعد احتجاز الضريبة، على أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة.

وقال محمد عمران إن هذا الاحتياطي سيبلغ 1.2 مليار جنيه.

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