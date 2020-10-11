- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت شركة “كريم مصر”، عن أعداد المستفيدين من خدمة Go Hero التي تم إطلاقها في مايو الماضي بالتعاون مع وزارة الصحة وشركة كاسترول، لخدمة الأطباء وأطقم التمريض بخصم 50% على الرحلات، وذلك في ظل جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأكدت الشركة في بيانها، أن الخدمة التي استمر العمل بها على مدار 5 أشهر وانتهت سبتمبر الماضي، سجلت اكثر من 26،000 رحلة في القاهرة واسكندرية، حيث أتاحت الفرصة لدعم 1600 طبيب سجلوا في التطبيق وتمكنوا من الاستفادة من العرض المقدم عن طريق التطبيق.
وقال هيثم عصام، المدير العام لكريم مصر، أن إطلاق خدمة Go Hero، جاء كجزء من مسؤولية شركة كريم مصر المجتمعية لدعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، خاصة في فترة الذروة الحرجة التي مرت بها مصر، تقديرا وعرفانا بدور الأطباء وأطقم التمريض في مكافحة فيروس كورونا، من خلال المساهمة باستخدام إمكانيات كريم في تيسير حياة المواطنين بشكل عام، والطاقم الطبي بشكل خاص، وتقديم خدمة مميزة تختلف عن مثيلتها.
وكانت شركة كريم مصر أطلقت خدمات”وصلي” و “اشتريلي” في القاهرة واسكندرية لتكون ضمن خدمات “نقل الاشياء” التي طرحتها عقب اطلاق الـ Super App ، وذلك لمساعدة الافراد لشراء احتياجاتهم وتوصيل الطلبات للمنازل، ليتحول كريم لتطبيق شامل يتضمن خدمات النقل التشاركي ونقل الاشياء والمدفوعات الاليكترونية.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم مصر: خدمة Go Hero نجحت في دعم 1600 طبيب عبر 26.000 رحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.