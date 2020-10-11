اتصالات مصر تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية لدعم رواد الأعمال

تشارك شركة اتصالات مصر، في فعاليات معرض «تُراثنا» للحرف اليدوية والمنتجات التراثية في دورته الثانية والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري.

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وقالت اتصالات مصر في بيانها، أن ذلك يأتي في إطار دعم ورعاية اتصالات مصر لمعرض تُراثنا إيمانًا بأهمية الاستثمار في بناء قدرات الشباب وتشجيع فكر ريادة الأعمال والنهوض بالمشروعات الحرة الطموحة، بهدف تفعيل دورها الإيجابي في جهود التحول الرقمي الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع طاقة الدولة الإنتاجية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المجتمع ويساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت أنها ستقدم خلال مشاركتها في المعرض أحدث الخدمات التي تقدمها لدعم كافة أطياف الشباب، منها خدمة اتصالات للأعمال B-Ahead التي توفر مجموعة من الحلول والمنتجات المختلفة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة لتيسير أعمالهم بطرق ذكية وأقل تكاليف.

وتستعرض اتصالات مصر خلال مشاركتها أفضل الحلول التي تقدمها عبر منصة «اتصالات كاش» التي أصبحت وسيلة دفع لمختلف الخدمات التي يحصل عليها عملاء اتصالات سواء خدمات حكومية أو خدمات مصرفية.

كما تشارك اتصالات خلال المعرض بخدمة الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع بالتعاون مع شريك التنمية منصة المنتور، وهي الخدمة التي تساعد العارضين على تقديم منتجاتهم بمساعدة خبراء لغة الإشارة المتواجدين معهم طوال أيام المعرض، وكذلك إتاحة إعلانات المعرض، والأغنية الخاصة به بلغة الاشارة.

وأكدت أنها ستساهم أيضًا بتوفير عدد من مترجمي لغة الإشارة بشكل مكثف داخل المعرض طوال أيامه للتيسير على الزائرين من الأشخاص الصم وضعاف السمع.

وقال خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر : “سعداء بالمشاركة في رعاية ودعم معرض تُراثنا والذي يعد الأكبر للحرف اليدوية والتراثية، برعاية رئيس الجمهورية”.

وأضاف أن اتصالات حرصت على تقديم حلول تكنولوجية ومبتكرة خلال المعرض لدعم أصحاب الاعمال التراثية لمواكبة رؤية الحكومة للتحول الرقمي.

وأشاد حجازي بالدور الذي يبذله «جهاز تنمية المشروعات» في دعم الأفكار المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة المجتمعية.

وأكد حجازي على اهتمام اتصالات بذوي القدرات الخاصة من ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع خلال معرض تُراثنا يأتي إيمانا منا بقدراتهم الإبداعية اللامحدودة، موضحًا أنه لهذا السبب قامت الشركة بالتعاون مع منصة المنتور بإتاحة مترجمين للغة الإشارة بشكل مُكثف خلال المعرض.

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