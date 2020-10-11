إيهاب أبو المجد: 6 شركات عالمية أبدت رغبتها في دخول سوق التأمين الطبي المصري

فاروق يوسف _ كشف الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، وعضو مجلس هيئة التأمين الصحي الشامل، عن أن 6 شركات عالمية عاملة في قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية، أبدت رغبتها في دخول السوق المصرية، وتحديدًا بعد إقرار قانون التأمين الموحد.

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أضاف لجريدة دوت الخليج، أن حجم هذا القطاع سيشهد زيادة مطردة خلال العام القادم، لعدة أسباب أولها زيادة وعي المواطن المصري بأهمية التأمين الطبي، وذلك بعد جائحة كورونا، ويتمثل السبب الثاني في قانون التأمين الموحد الذي استحدث بابين كاملين لتنظيم فرع التأمين الطبي والرعاية الصحية، وعملية تحول شركات الرعاية إلى شركة متخصصة، بالإضافة إلى باب آخر ينظم عمل إدارة شركات الرعاية الصحية.

وقال إن الشركات العاملة في القطاع تغطي فقط 6% من إجمالي عدد السكان، مع العلم بأن هذه النسبة في بعض البلدان تصل إلى 20% بحد أدنى، لافتًا إلى أن 90% من محافظ شركات التأمين الطبية تديرها شركات الرعاية التي تندرج تحت مظلة الجمعية.

وأكد أبو المجد، أن شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبي سيكون لها دور واضح وفعال في تقديم الخدمات في ظل وجود مظلة التأمين الشاملة.

الشركات العاملة تغطي 6% فقط من السكان.. والقطاع سيشهد زيادة مطردة

وأوضح أن هناك تعديلًا تشريعيًّا مرتقبًا في قانون التأمين الصحي الشامل، وأن اللجنة المختصة بصدد المناقشة حاليًا للتعديلات الجديدة، مضيفًا أن الاتجاه سيكون خلال الفترة المقبلة هو زيادة وتأكيد وتأصيل دور صناعة التأمين الطبي الخاص والرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل، عن طريق عدة محاور وطرق يجري العمل عليها حاليًا.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 40 مادة يتم مناقشتها في قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وقال إن دور القطاع الخاص سيكون في تقديم باقة من المنتجات التكميلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ولن تؤثر على الأسعار المقدمة للمواطنين، ولا حتى الجهات الطبية القائمة بالفعل.

وأشار إلى أن هيئة التأمين الصحي، تستعد لإطلاق عمليات التشغيل في محافظة الأقصر خلال الأيام المقبلة، يليها محافظة جنوب سيناء ثم الإسماعيلية.

كانت هيئة التأمين الصحي الشامل، أعلنت عن تسجيل أكثر من 3 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، والتي تضم 6 محافظات هي الأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس، إضافة إلى محافظة بورسعيد التي بدأ التشغيل التجريبي بها منذ يوليو 2019.

وتضم المرحلة الثانية مطروح والبحر الأحمر وقنا وشمال سيناء، وتشمل المرحلة الثالثة الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة بني سويف وأسيوط والمنيا والوادي الجديد والفيوم، والمرحلة الخامسة الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية، والمرحلة السادسة القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأوضحت الهيئة أنه خلال الفترة من أكتوبر2019 وحتى الآن، تم تسجيل 603 آلاف مواطن بمحافظة بورسعيد، و800 ألف مواطن بمحافظة الأقصر، و920 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية، و548 ألف مواطن بمحافظة أسوان، و176.5 ألف مواطن بمحافظة السويس، إضافة إلى 78 ألف مواطن بمحافظة جنوب سيناء.

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