رماح أسعد: المصرية تكافل – حياة اقتنصت تأمين العاملين ببنك قناة السويس بقيمة 107 ملايين جنيه

فاروق يوسف _ كشف رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي – حياة، عن أن شركته تستعد لتدعيم بعض المنتجات مثل منتج الادخار الجماعي، خاصة بعد نجاحها في الحصول على عملية تأمين للعاملين ببنك قناة السويس بقيمة 107 ملايين جنيه.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

أضاف في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الشركة تعتزم إطلاق منتج جديد تحت مسمى “أهالينا”، وهو خاص بأصحاب المعاشات والفئات العمرية التي تعدت عمر الستين.

وأكد أسعد أن المصرية للتأمين التكافلي – حياة تقدم كل أنواع المنتجات التأمينية بشكل عام، وتغطي كل احتياجات العملاء، واستطاعت أن تحقق أقساطًا خلال العام الماضي بقيمة 650 مليون جنيه، و56 مليون جنيه أرباحًا، وتستهدف في العام الجاري 800 مليون جنيه أقساطًا.

مفاوضات مع أحد البنوك لتعزيز النشاط البنكي

وأشار إلى أن نسبة التأمين الطبي من الأقساط تتراوح بين 20 إلى 25%، ونجحت الشركة في تقديم العديد من الوثائق لهذا النشاط خلال الفترة الماضية، وتحديدًا أثناء جائحة كورونا.

وقال إن نشاط التأمين الطبي من أبرز القطاعات التي شهدت إقبالًا واسعًا من قبل العملاء، وساهمت أزمة كورونا في رفع الوعي لدى الأشخاص، الأمر الذي تسبب في تزايد الطلب على المنتجات الطبية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن شركات التأمين استطاعت تقديم عدد من التغطيات المختلفة للعملاء بخصوص العلاج من هذا الوباء، ومن لم يستطع ذلك قدم تغطيات خاصة باختبارات الكشف، وهو ما أدى إلى حالة من المصداقية وسط العملاء.

وأكد أن شركات التأمين بنوعيها لها الحق في ممارسة هذا النشاط الذي يضم فرصًا واعدة ذات وتيرة نمو متسارعة.

56 مليون جنيه أرباح العام الماضي.. و800 مليون أقساطًا مستهدفة

وقال إن الشركة تتفاوض حاليًا مع أحد البنوك، ويجري إتمام التعاقد خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة توسع الشركة في نشاط التأمين البنكي الذي يمثل نحو 30% من حجم أعمال الشركة.

وأوضح أن المصرية للتأمين التكافلي – حياة، تهتم بمحور التكنولوجيا في نظم عملها، خاصة أنها الشركة الوحيدة التي تقوم بإصدار الوثائق إلكترونيًّا من خلال فرع البنك مباشرة، بموجب موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أن هناك تطويرات جارية لتحديث البنية التكنولوجية للشركة، ونظامها الأساسي، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين، وعلى أساسها ستتقدم الشركة بطلب إلى هيئة الرقابة المالية، حتى يتم السماح بإصدار بعض الوثائق بصورة إلكترونية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج