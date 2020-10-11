الأهلي التجاري وسامبا يوقعان اتفاقية ملزمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما

وكالات _ أعلن البنك الأهلي التجاري اليوم عبر موقع البورصة السعودية “تداول” توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا .

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وأشار بيان مشترك للبنكين، سيكون كبار الملاك في الكيان الجديد هم: صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 37.2 في المائة، والمؤسسة العامة للتقاعد بنسبة 7.4 في المائة، والمؤسسة العامة للتأمينات بـ5.8 في المائة، بإجمالي 50.4 في المائة للصناديق الحكومية الثلاثة.

وقال البنك الأهلي: اتفق البنكان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وكانت قد أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) صباح الأحد تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب المجموعة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة .

وقالت “تداول” إن ذلك يأتي تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الاثنين .

وجاء الإعلان بعد قليل من إعلان مماثل يخص سهم البنك الأهلي التجاري حيث أعلنت (تداول) اليوم تعليق تداول السهم لجلسة تداول واحدة أيضًا بناءً على طلب البنك وتمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم غد الاثنين .

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