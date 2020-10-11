السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ أبريل

العربية نت _ سجلت السعودية، اليوم الأحد، أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أبريل الماضي عند 323 إصابة ليصل إجمالي الحالات إلى 339267.

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إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية شفاء 593 حالة جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس المستجد 325330 حالة.

كما سجلت الوزارة 25 وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5043 حالة.

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