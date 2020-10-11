صميم المالية تبيع أغلب حصتها في برايم القابضة لمجموعات مرتبطة

رنا ممدوح _ باعت شركة صميم المالية للاستثمارات أغلب حصتها في شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية لتصل نسبتها إلى 0.00001% بدلا من 25.62%. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باعت صميم المالية للاستثمارات عدد 89.684 مليون سهم من أسهم برايم القابضة ، بقيمة إجمالية 105.827 مليون جنيه. متوسط سعر السهم بلغ 1.18 جنيه بقيمة إجمالية 105.8 مليون جنيه.. وبايونيرز المنفذ وبلغ متوسط سعر البيع 1.18 جنيه للسهم الواحد، وقامت بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وبلغت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم كالآتي: -صميم كابيتال 2.28%. – محمد فواز بن عبدا لغني البشرى 20.54%. – رفيق الفهد 2.8% وفي سياق متصل أعلنت شركة برايم القابضة عن استحواذ صميم كابيتال على حصة بنسبة 2.28% في رأسمال الشركة، من خلال شراء 7.986 مليون سهم، بقيمة إجمالية 9.424 مليون جنيه. واستحوذ رفيق الفهد على حصة بنسبة 2.8% من برايم القابضة بشراء 9.813 مليون سهم بقيمة إجمالية 11.579 مليون جنيه. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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