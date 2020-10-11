مشتريات العرب ترفع البورصة 0.29% وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه

رنا ممدوح – ختمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع؛ بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.29%، وأغلق عند مستوى 11360 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 0.56%، وأغلق عند مستوى 67.98 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.78%، و 0.97% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.672.026 مليار جنيه، على 186 شركة من خلال 49894 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 89.684 مليون سهم بقيمة إجمالية 105.827 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 89 شركة مقابل تراجع 74 في حين لم تتغير أسعار 23.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء، محققين صافي بقيمة 136.228 مليون جنيه، منها 120.225 مليون جنيه للأفراد، و16.003 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 128.705 مليون جنيه، منها 86.877 مليون جنيه للمؤسسات، و41.827 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 7.523 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 8.486 مليون جنيه، مقابل 962.387 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 84.73% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على3.31% والعرب على 11.96% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 18.30% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.69%.

وتصدر سهم رواد السياحة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 13.10%، تلاه سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 9.99%، ثم سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 9.04%.

في حين تصدر سهم الألومنيوم العربية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.67%، تلاه سهم بنك الكويت الوطني – مصر بنسبة 8.40%، ثم سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 7.41%.

وأعرب أحمد مرتضى، عضو الجمعية للمحللين الفنين، عن تفاؤله باتجاهات البورصة خلال جلسات الأسبوع الجاري خاصة بعد اختراق مستوى المقاومة 11200 نقطة.

وتوقع مرتضي أن تواصل البورصة موجة الصعود حتى مستوى 11500 نقطة ثم 11800 وذلك على المدى القصير.

ورشح ثلاثة قطاعات لتكون الأكثر استفادة من موجة الصعود المتوقعة، وهي: البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والأسمدة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج