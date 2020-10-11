متوسط سعر الدولار يتراجع إلى مستوى 15.74 جنيه للبيع

شاهندة إبراهيم – تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، بمقدار تراوح بين قرش و3 قروش، وانعكس ذلك على المتوسط المرجح لينخفض بأكثر من قرش.

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وانخفض متوسط سعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي المصري إلى مستوى 15.6478 جنيه للشراء و15.7478 جنيه للبيع اليوم الأحد، في مقابل 15.6611 جنيه للشراء و15.7611 جنيه للبيع الأربعاء الماضي آخر يوم عمل قبيل إجازة 6 أكتوبر، متراجعا بنحو 1.33 قرش.

وتراجع سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم بواقع قرشًا واحدًا في بنوك: الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، ليصل إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع الأربعاء الماضي.

وفقد سعر صرف الدولار قرشين في بنوك عوده وبلوم والأهلي الكويتي، ليصل إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيه، بدلًا من 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

كما تراجع الدولار قرشا في بنكي إتش إس بي سي وقناة السويس، إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في آخر يوم للتداول.

وتراجع قرشًا أيضا في بنكي التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي، مسجلًا 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وهبط الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع 3 قروش، لينخفض إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

فيما استقر الدولار في بنكي التعمير والإسكان والإسكندرية عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

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