بنك قطر الوطني الأهلي يربح 5.6 مليار جنيه خلال 9 أشهر

- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح – حقق بنك قطر الوطني الأهلي صافي أرباح مجمعة بأول تسعة أشهر من العام الجاري بلغت 5.642.422 مليار جنيه، مقابل 6.456.493 مليار جنيه بالفترة المناظرة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.6% مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وصعد صافي الدخل من العائد وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم إلى 11.088.010 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، مقابل 10.168.802 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وانخفض عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 23.274.638 مليار جنيه، مقابل 24.409.730 مليار جنيه بالفترة المماثلة.
وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مبلغ 12.186.628 مليار جنيه، مقابل 14.240.928 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجع صافي أرباح البنك خلال الفترة يناير – سبتمبر إلى 5.572.224 مليار جنيه مقابل 6.205.918 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وصعد صافي الدخل من العائد إلى 10.891.865 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقابل 10.033.640 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك قطر الوطني الأهلي يربح 5.6 مليار جنيه خلال 9 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.