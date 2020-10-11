بنك قطر الوطني الأهلي يربح 5.6 مليار جنيه خلال 9 أشهر

رنا ممدوح – حقق بنك قطر الوطني الأهلي صافي أرباح مجمعة بأول تسعة أشهر من العام الجاري بلغت 5.642.422 مليار جنيه، مقابل 6.456.493 مليار جنيه بالفترة المناظرة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.6% مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وصعد صافي الدخل من العائد وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم إلى 11.088.010 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، مقابل 10.168.802 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفض عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 23.274.638 مليار جنيه، مقابل 24.409.730 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مبلغ 12.186.628 مليار جنيه، مقابل 14.240.928 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجع صافي أرباح البنك خلال الفترة يناير – سبتمبر إلى 5.572.224 مليار جنيه مقابل 6.205.918 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد صافي الدخل من العائد إلى 10.891.865 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقابل 10.033.640 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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