التموين تتعاقد مع تحالف دولي من 4 كيانات لتطوير شركة السكر والصناعات التكاملية

فاروق يوسف – شهد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع عقد التطوير بين شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحالف دولي مكون من 4 شركات (سيجمان، وبي إم إيه، وماين كيبتال، ورونالد بيرجر).

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يأتي هذا التعاقد بهدف تطوير وتحديث وإعادة هيكلة شركة السكر ومصانعها التابعة لتعظيم الاستفادة من هذه الكيانات الوطنية حتى تتمكن من المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.

وقال المصيلحي إن هذا التحالف الدولي سيجري دراسة مستفيضة وواقعية وتحليلا دقيقا للوضع الراهن لكل وحدة من وحدات شركة السكر، والبالغ عددها 22 وحدة، وعلاقاتها بعضها ببعض، وكذا تقييم العناصر البشرية بداخل الشركة مع الأخذ في الاعتبار الوحدات غير النمطية مثل قطاعات النقل والمركز الطبي وصناعات الورق، والعطور ومستحضرات التجميل.

وتابع: مع وضع تصور للتطوير وتعظيم الاستفادة من جميع الإمكانيات المادية والبشرية بشركة السكر لوضعها على خريطة المنافسة المحلية والإقليمية والدولية بحيث سيتم دراسة الموقف (المالي، والفني، والإداري) ووضع البدائل المناسبة مع تحديد نقاط القوة والضعف بهدف بالنهوض بالشركة والذي سينعكس ايجابيا على النهوض بصناعة السكر.

وأكد المصيلحي أن هناك مجموعات عمل تم تشكيلها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن جميع الوحدات بشركة السكر للتعاون المشترك مع الشركات القائمة بالتطوير وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة، مع توفير كل الدعم لهذه الشركات لتحقيق الهدف من هذا التطوير.

وفي سياق متصل، شدد وزير التموين على ضرورة وحتمية التواصل المستمر والمباشر مع العاملين بجميع وحدات الشركة ومع المستويات الإدارية كافة.

وأشار المصيلحي إلى أنه لن يتم الاستغناء عن أي عامل من العاملين في هذا المجال وسيتم تدريبهم وفقا للخبرات العالمية، مؤكدا أن توجه الدولة هو تطوير تلك الصناعة لزيادة إنتاجها وتطوير المصانع التابعة لها بمواصفات عالمية بما يساهم في زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد إضافة إلى دمجها بمنظومة سلاسل القيمة العالمية.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن توقيع هذا التعاقد يأتي ضمن خطة طموحة لتطوير مصانعها التابعة حيث بدأت بدراسة تطوير شركتي قها وإدفينا، وشركات الزيوت وكذلك شركة النشأة والخميرة، ثم تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية أحد أهم وأكبر الكيانات الوطنية في صناعة السكر في مصر والتي تمثل صرح صناعي عملاق في مجال صناعة السكر والصناعات الغذائية.

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