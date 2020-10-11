دريفو للشحن تطلق خدماتها في 22 مدينة مصرية بتمويل أولي يقارب مليون دولار

دوت الخليج – أطلقت شركة دريفو للتكنولوجيا والشحن خدماتها في أكثر من 22 مدينة بمحافظات مصر، بعد حصولها على تمويل أولي يقترب من مليون دولار أمريكي من شركة إي إف للخدمات اللوجستية، وهي مزود لخدمات لوجستيات الطرف الثالث.

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وتستهدف شركة دريفو، وهي شركة ناشئة تركز على خدمات توصيل الميل الأخير لتسهيل دورة التجارة الإلكترونية لكل من التجار والعملاء على حد سواء، حيث توفر الشركة مجموعة كبيرة من حلول وخدمات التوصيل المصممة خصيصًا لتناسب جميع احتياجات العملاء.

وقال سامح شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة دريفو: “نخطط لأن نكون الشريك المثالي لكافة الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية والتجار بشكل عام في المنطقة، حيث تمتلك الشركة شبكة تضم أكثر 200 مندوب توصيل، كما أنها تستهدف توصيل نحو 300 ألف شحنة بنهاية عام 2020”.

وأضاف شاهين: “ومن بين الخدمات التي توفرها شركة دريفو: النقل من الباب إلى الباب والتخزين، فضلًا عن خدمة محطات الاستلام وخدمة الاختيار والاسترجاع لبعض المنتجات. كما تتميز شركة دريفو بتصميم خدمة خاصة لكل تاجر بما يتناسب مع طبيعة عمله ومنتجاته”.

ونوه بيان للشركة إلى أن جميع الخدمات المقدمة من شركة دريفو “مدعومة بأساليب تحليل متطورة قائمة على الشفافية مع التجار مما يسمح لها بتحسين تجربة العملاء، بالإضافة إلى مراقبة عملية التسليم وتتبعها و بالتالي تسهيل عملية التسليم”.

ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد الزهوي، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف للخدمات اللوجستية، إن شركة خدمات شركة دريفو تغطي حاليًا نحو 22 مدينة في جميع أنحاء الجمهوية، كما أنها تخطط لتقديم مزيد من الخدمات في السوق المصرية، والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتعد خدمات الميل الاخير هي إحدى الخدمات التي تقدمها شركات اللوجستيات، وتشمل: نقل المنتجات أو الطرود من الموزع إلى الموقع المطلوب، وعادة ما تكون الخدمات اللوجستية في الميل الأخير معقدة ومكلفة بالنسبة لمزودي ومقدمي السلع والخدمات الذين يقومون بالتوصيل، لذا فهي تتطلب تزامنًا جيدًا من قبل شركة الشحن وفريق التشغيل للمحافظة على معايير التسليم.

أما فيما يتعلق بلوجستيات الطرف الثالث فهو مصطلح يستخدم في مجال الخدمات اللوجستية، ويعني استعانة الشركة بشركات الطرف الثالث لإسناد الأعمال الخاصة بخدمات التوزيع، وعادة ما يختص الطرف الثالث في خدمات التشغيل المتكامل والتخزين والنقل حسب احتياجات العملاء.

وشركة إي إف للخدمات اللوجستية هي الذراع اللوجستي لشركة المصرية لخدمات التخزين، التي تعد مجمع المخازن الرئيسي في غرب القاهرة، كما أنها جزء من مجموعة مباني إدريس التي تضم شركة مباني إدريس للاستثمار العقاري ومجمع رفيدة الطبي و كونستك كونستركشن أن ديزاين.

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