بنك كريدي أجريكول مصر يفتتح ثلاثة فروع جديدة

دوت الخليج – أعلن بنك كريدي أجريكول مصر افتتاح أحدث فروعه «بنكي ستور banki Store» حسن المأمون بمدينة نصر، وسيتي ستارز بداخل المركز التجاري، والرحاب 2 وهو الثاني على مستوى المدينة.

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ويعد «banki Store» نموذجا مبتكرا للفروع التي تعتمد على التوازن بين الخدمات الرقمية والاستشارات البنكية 100% رقمي 100% بشري.

وقد جرى إطلاق نموذج الفرع المتكامل في 2018 في اطار استراتيجية البنك لتوسيع قاعدة الخدمات البنكية الرقمية وتحقيق رضا العملاء وخدمة المجتمع من خلال خدمات مبتكرة من شأنها دعم ثقافة التحول الرقمي.

وقال بيير فيناس، العضو المنتدب لكريدي أجريكول، إن البنك يسعى لتقديم خدمات مصرفية تتوافق مع احتياجات عملائه، والتي تعتمد على التوازن بين الاستشارات البنكية والخدمات الرقمية، مضيفا أن البنك حريص على أن تتماشى خطط البنك مع خطة البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي.

ومن جانبه، قال ولي لطفي، نائب العضو المنتدب: “نعي أن التطور التكنولوجي لا يتوقف، لذلك نحرص دائما على الإسراع في تطوير خدماتنا الرقمية لتواكب احتياجات عملائنا وأحدث المستجدات على المستوى المحلي والدولي”.

وتوفر فروع banki Store عددا من الخدمات التي تهدف لتحقيق تجربة بنكية متميزة للعملاء بداية من موظفي الاستقبال (Digital Greeter) وتكون مسؤوليتهم إرشاد العملاء إلى وجهتهم داخل الفرع مع تقديم الدعم اللازم وفقا لاحتياجاتهم، وتقديم كل أنواع الدعم للعملاء غير المسجلين في الخدمات المصرفية الرقمية ببنك كريدي أجريكول مصر، لمساعدتهم على التسجيل الذاتي باستخدام الأجهزة المحمولة، والأجهزة اللوحية بنظام iOS وAndroid، مما يسمح لهم إجراء معاملاتهم المصرفية عن بعد في الوقت الذي يناسبهم، ويستطيع العملاء الذين يحتاجون إلى استشارة الخبراء حول مواضيع مختلفة في البنك التحدث معهم وجها لوجه، عبر مكالمات الفيديو، بمساعدة مديري علاقات العملاء المختصين.

يشار إلى أنه بافتتاح الثلاث الفروع يصل عدد فروع بنكي ستور banki Store، من كريدي أجريكول إلى إحدى عشر فرع، حيث شهد عام 2018 افتتاح أول فروع بنك كريدي أجريكول من «بنكي ستور Banki Store»، في التجمع الخامس وآخر في داندي مول، كنموذج عملي لخطة التحول الرقمي التي يتبعها البنك وللفروع التي تعتمد بالكامل على التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدماتها للعملاء.

كما توالى خلال عام 2019 افتتاح عدد من الفروع المبتكرة بنكي ستور “banki Store” منها فرع ميدان المساحة في الدقي، وفرع مدينة طنطا، وفرع مدينة شبين الكوم، وسيتي ستارز، والشيخ زايد، وفرع جليم بالإسكندرية.

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