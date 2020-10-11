وفيات كورونا في الولايات المتحدة ترتفع لأكثر من 213 ألف حالة

سي إن بي سي – أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأحد 11 أكتوبر أن عدد إصابات كورونا الإجمالي في الولايات المتحدة وصل إلى 7 ملايين وأكثر من 694 ألف حالة بعد زيادة 53 ألف مريض على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 213 ألفا و614 بعد أن أودى المرض بحياة 577 آخرين.

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وسجلت المراكز الأميركية حصيلتها من الإصابات بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويعرف باسم كوفيد-19 عند الرابعة مساء أمس السبت، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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