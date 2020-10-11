- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي إن بي سي – أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأحد 11 أكتوبر أن عدد إصابات كورونا الإجمالي في الولايات المتحدة وصل إلى 7 ملايين وأكثر من 694 ألف حالة بعد زيادة 53 ألف مريض على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 213 ألفا و614 بعد أن أودى المرض بحياة 577 آخرين.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وسجلت المراكز الأميركية حصيلتها من الإصابات بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويعرف باسم كوفيد-19 عند الرابعة مساء أمس السبت، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد.
ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفيات كورونا في الولايات المتحدة ترتفع لأكثر من 213 ألف حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.