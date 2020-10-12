وزير المالية لحابي: 220 مليار جنيه فقد في إيرادات الدولة نتيجة أزمة كورونا.. وهذا موقف الطروحات الحكومية

فاروق يوسف _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يجرى العمل حاليًا نحو تعزيز الموارد المالية للدولة، والحفاظ على الاستقرار المالي ودفع الاقتصاد لعمليات النمو.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضاف في تصريح خاص لبوابة دوت الخليج جورنال، على هامش الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن منظومة العمل الجارية تتضمن أيضًا تخفيف حدة تداعيات آثار أزمة كورونا، والتي أثرت بشكل واضح على إيرادات الدولة حيث فقدت ما يوازي 220 مليار جنيه، وذلك خلال موازنة العام المالي الماضي.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى نحو ميكنة الضرائب، وأنه ليس هناك أي تعديلات ضريبية حاليًا.

ومن ناحية أخرى، قال معيط، أنه لا توجد أي طروحات حكومية قريبة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا :” فيه لجنة.. واللجنة شغالة، ولو في حاجة هنعلنها”.

إضغط لتحميل العدد الخامس والخمسون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج