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فاروق يوسف _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يجرى العمل حاليًا نحو تعزيز الموارد المالية للدولة، والحفاظ على الاستقرار المالي ودفع الاقتصاد لعمليات النمو.
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وأضاف في تصريح خاص لبوابة دوت الخليج جورنال، على هامش الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن منظومة العمل الجارية تتضمن أيضًا تخفيف حدة تداعيات آثار أزمة كورونا، والتي أثرت بشكل واضح على إيرادات الدولة حيث فقدت ما يوازي 220 مليار جنيه، وذلك خلال موازنة العام المالي الماضي.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى نحو ميكنة الضرائب، وأنه ليس هناك أي تعديلات ضريبية حاليًا.
ومن ناحية أخرى، قال معيط، أنه لا توجد أي طروحات حكومية قريبة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا :” فيه لجنة.. واللجنة شغالة، ولو في حاجة هنعلنها”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية لحابي: 220 مليار جنيه فقد في إيرادات الدولة نتيجة أزمة كورونا.. وهذا موقف الطروحات الحكومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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