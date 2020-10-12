أليجرو البولندية تشارك في أكبر طرح عام أولي بقيمة 2.8 مليار دولار

وكالات _ شاركت أليجرو، وهي أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في بولندا، اليوم، لأول مرة في سوق الأسهم بعد استكمال أكبر طرح عام أولي في بولندا على الإطلاق، بقيمة إجمالية بلغت 10.6 مليار زلوتي (2.8 مليار دولار).

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

واستحوذ المستثمرون في الطرح العام الاولي على إجمالي 246.8 مليون سهم قائم وجديد للشركة، بسعر 43 زلوتي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

وبقدر الطرح العام الاولي قيمة أليجرو بأكثر من 44 مليار زلوتي، مما يجعلها أكبر شركة مساهمة عامة في بولندا من حيث القيمة السوقية، لتأتي قبل شركة “سي دي بروجيكت ريد” المتخصصة في ألعاب الفيديو.

وقفزت أسهم أليجرو لدى افتتاح جلسة اليوم، بأكثر من 51 بالمئة، إلى 65 زلوتي للسهم.

إضغط لتحميل العدد الخامس والخمسون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج