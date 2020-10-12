مشتريات العرب والأجانب ترفع مكاسب إلى 0.46% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.46%، ليتداول عند مستوى 11412 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.03%، ليتداول عند مستوى 68 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.07%، و 0.26% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 828.460 مليون جنيه على 174 شركة من خلال 24799 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة أودن للاستثمارات المالية لعدد 22.135 مليون سهم بقيمة إجمالية 74.819 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 93 شركة مقابل تراجع 56 في حين لم تتغير أسعار 25.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 37.638 مليون جنيه، منها 36.025 مليون جنيه للمؤسسات، و1.612 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 5.871 مليون جنيه، منها 5.012 مليون جنيه للمؤسسات، و859.471 ألف جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 43.509 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 65.924 مليون جنيه، مقابل 22.414 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم مصر للفنادق قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 17.57%، تلاه سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 11.12%، ثم سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 8.99%.

في حين تصدر سهم ريكاب للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.77%، تلاه سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.56%، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 6.25%.

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