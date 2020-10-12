مصر الجديدة تخطط لطرح 1700 فدان بنظام الشراكة مع المطورين

بكر بهجت _ كشف الدكتور خالد زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن الشركة تخطط لطرح نحو 1700 فدان للشراكة مع مطورين في مشروعي نيو هليوبوليس وهليو بارك.

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وأضاف خلال مؤتمر إعلان خطة تطوير الشركة الذي عقد قبل قليل، أن الأراضي موزعة على 1200 فدان في مشروع هليو بارك و500 فدان في مشروع نيو هليوبوليس، وذلك ضمن خطة الشركة لاستعادة نشاطها في التطوير العقاري.

وتابع أن الشركة ستتولى أيضا تطوير 400 فدان بشكل منفرد، بما يتواكب مع خطتها التي تم وضعها، بحيث تعود لصدارة شركات التطوير العقاري في السوق المصرية.

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