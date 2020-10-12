المعهد المصرفي ينتهي من تطوير الفروع ويكشف عن خطة برامج التدريب للعام 2020/2021

أعلن المعهد المصرفي المصري (EBI)، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عن الانتهاء من أعمال تطوير وتحديث فروعه، لرفع كفاءتها وتوفير مناخ تدريبي يحاكي أحدث المعاير الدولية للتدريب، مما يساهم في تحقيق النمو والتوسع المخطط له.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأوضح عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، في بيان اليوم الإثنين، أن ما تم إنجازه من أعمال تحديث وتطوير داخل الفروع يعكس مدى اهتمام المعهد بمواكبة التطورات الحديثة، في ضوء توجيهات البنك المركزي المصري وخططه الاستراتيجية تجاه مجال التدريب بالقطاع المصرفي، حيث يعد المعهد البوابة الأولى لمصر ولقارة إفريقيا لتدريب وتطوير العنصر البشري ومؤسسات القطاع المالي.

وتضمن تطوير وتحديث فروع المعهد المصرفي المصري فرعي المهندسين والإسكندرية، حيث تم تجديد قاعات التدريب والمؤتمرات ومعامل الحاسب الآلي باستخدام أحدث تكنولوجيات التدريب والأثاث التفاعلي، وتطبيق نظام حجز القاعات الإلكتروني، وشبكة اتصال بين جميع فروع المعهد عبر تقنية الفيديو كونفرنس والشاشات التفاعلية.

ويتكون فرع المهندسين والذي يبلغ مساحته 2080 م2 – من ثلاثة طوابق تضم 15 قاعة تدريب وقاعة للاجتماعات وقاعة للمؤتمرات وثلاثة معامل، أما فرع الإسكندرية، فتبلغ مساحته 788 م2 ويضم خمس قاعات تدريبية وقاعة للاجتماعات ومعملا للحاسب الآلي.

وأكد نصير، أنه على الرغم من آثار أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن المعهد قد استطاع المضي بخطى ثابتة نحو تطوير مدروس، مضيفا أنه تم تحديث حزم البرامج التدريبية ومنها البرامج الدولية وبرامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمليات المصرفية والتمويل، وتطوير الأداء والمهارات الإدارية، والنظم وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى خدمات التقييم والتوسع في تقديم البرامج التدريبة وخدمات التقييم عن بعد.

وأعلن المعهد المصرفي المصري أن خطته التدريبية الجديدة للعام التدريبي 2020-2021 شملت برامج التدريب التي سيتم تنفيذها داخل مقرات المعهد وكذا التدريب عن بعد، للراغبين في تلقي البرامج إلكترونيا .

وأطلق المعهد خط ساخن رقم 15200 لتيسير وصول المتدربين لكافة المعلومات عن خدمات المعهد واإاجابة عن كافة الاستفسارات.

كما دشن المعهد المصرفي حملة “إبدأ قصتك مع EBI” للتوعية بخدماته والترويج للبرامج التدريبية المختلفة المتاحة سواء للمصرفيين أو للأفراد، ويأتي ذلك في سياق رؤية منهجية لإحداث نقلة نوعية تصل بالمعهد إلى آفاق أفضل في مجال التدريب.

إضغط لتحميل العدد الخامس والخمسون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج