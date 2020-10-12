المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص 130 فدانا لنادي سموحة بقيمة 1.5 مليار جنيه

سداد 10% من قيمة الأرض وباقي القيمة بالتقسيط على 4 سنوات

بكر بهجت _ أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية موافقتها على تخصيص 130 فدانًا في العلمين الجديدة لنادي سموحة بداية الشهر الجاري، وذلك لإقامة مشروع سكني متكامل وفرع للنادي، وفق الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن النادي يستعد حاليًا لاستلام الأرض.

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وأضاف لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن تلك الأرض تم تخصيصها بخلاف القطع الأربع الأخرى التي تم طرحها بنظام التخصيص الفوري ولم يتم التقدم عليها حتى الآن، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها بالفعل طلبات من قبل الشركات للحصول على عدة مساحات في العلمين الجديدة، لكنها لا تزال تحت الدراسة.

وبداية الشهر الجاري طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 4 قطع أراضٍ في العلمين الجديدة بمساحة إجمالية تبلغ 98 فدانًا، ومبيعات مستهدفة تبلغ نحو 1.1 مليار جنيه، ويتم طرحها بنظام التخصيص الفوري، وهو ما يمهد لعدة طروحات أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل الهيئة حاليًا على تنفيذ خطتها العمرانية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

وتقع القطعة الأولى على مساحة 36.2 فدان، بمبيعات مستهدفة تبلغ 455.3 مليون جنيه، حيث يبلغ السعر التقديري للمتر 2995 جنيه، أما القطعة الثانية فتقع على مساحة 54 فدانًا مخصصة لنشاط عمراني متكامل وتقع بجوار طريق الـC4 قبلي الطريق الساحلي، ويبلغ السعر التقديري للمتر2635 جنيه، لتصل المبيعات المستهدفة لتلك القطعة لنحو 597.6 مليون جنيه.

وتقع القطعتان الثالثة والرابعة بجوار طريق الـC4 قبلي الطريق الساحلي بنشاط عمراني متكامل، فالقطعة رقم 1 على مساحة 4 أفدنة ويبلغ السعر التقديري 3935 جنيه للمتر، والقطعة الأخرى على مساحة 4 أفدنة مخصصة لنشاط عمراني متكامل، ويبلغ السعر التقديري للمتر 3935 جنيه للمتر.

وقال مصدر بالهيئة إن نادي سموحة تقدم بطلب للحصول على 200 فدان وتمت الموافقة من قبل الهيئة على 130 فدانًا، مقسمة على 75 فدانًا لاتحاد ملاك نادي سموحة لإقامة المشروع السكني المتكامل و55 فدانًا للنادي، مشيرًا إلى أنه تم سداد 150 مليون جنيه قيمة الدفعة المقدمة لإجمالي المساحة البالغ سعرها نحو 1.5 مليار جنيه.

وأضاف أن باقي سعر الأرض سيتم سداده على 4 سنوات بأقساط ربع سنوية أولها سيتم سداده في مارس المقبل، موضحًا أن النادي طلب زيادة فترة سداد الأرض إلى نحو 6 سنوات، ولم يتم البت في الطلب حتى الآن.

وفيما يتعلق بباقي المساحة التي يحتاج إليها النادي والبالغة 70 فدانًا أخرى قال المصدر إن النادي عليه الانتظار للطروحات المقبلة بالقرب من الأرض المخصصة له، وذلك وفق خطة الطروحات التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.

ويمتلك نادي سموحة فرعين أحدهما في وسط الإسكندرية والثاني في مدينة برج العرب ليصبح الفرع الثالث بمدينة العلمين الجديدة.

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