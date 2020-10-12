وزيرة البيئة: نستهدف تحقيق الالتزام البيئي بنسبة 100% في المشروعات الاستثمارية خلال 4 سنوات

بكر بهجت _ أكدت الدكتور ياسمين فؤاد وزير الدولة لشئون البيئة، أن الوزارة تسعى بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الالتزام البيئي بنسبة 100% في مختلف المشروعات الاستثمارية التي تقوم بتنفيذها الحكومة خلال 4 سنوات.

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وأضافت خلال مؤتمر إطلاق شركة نستله مصر لمبادرة استعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية، أن هناك تنسيق مستمر مع وزارتي المالية والتخطيط للاتفاق على المعايير البيئية في مشروعات الخطة الاستثمارية للحكومة.

وتابعت أن الوزارة غيرت استراتيجيتها من التركيز على زيادة الاستثمار بالمشروعات البيئية إلى دمج البعد البيئي في الخطط والسياسات لكافة أصحاب المصلحة سواء القطاع الحكومي أو الخاص، موضحة أن تلك الخطوة تمثل المحور الأول في استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ولفتت إلى أن تحقيق هذا الدمج ليس سهلا، فرغم أن المادة الأولى من قانون البيئة تشترط مراعاة البعد البيئي بالمشروعات إلا أن ذلك لم يتحقق، ولذا اجتمعت مع وزارة المالية منذ 6 شهور لزيادة المخصصات للبيئة، وكذلك مراعاة البعد البيئي في مشروعات الحكومة.

وقالت فؤاد إن تنفيذ مشروع يراعي البعد البيئي يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية وكذلك بيئية، كما يراعي حقوق الأجيال القادمة.

وأضافت وزير البيئة، أن المحور الثاني برؤية وزارة البيئة، يتمثل في طرح وزارة المالية السندات الخضراء، لافتة في هذا الإطار إلى أن الحكومة لم تسلك الطريق السهل في إصدار سندات خضراء لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ولكنها ركزت على إصدار سندات لتمويل مشروعات تنموية في قطاعي الإسكان مثل تمويل مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي، والقطاع الثاني وهو قطاع النقل من خلال إصدار سندات لتمويل مشروعات النقل الجماعي بالكهرباء مثل مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابعت أن المحور الثالث وهو يختص بالقطاع المصرفي، من خلال تحويله ليتواكب مع التغيرات العالمية من خلال التركيز على تمويل المشروعات التي تتوافق مع البيئة، مشيرة إلى أن وزارة البيئة نجحت في عام 2018 في توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد على التصدي لتغير لمناخ.

ومن جانبه قال معتز الحوت ، الرئيس التنفيذى لشركة نستله مصر، إن قيمة ما رصدته الشركة لمبادرة استعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية “دورنا”، يصل إلى نحو 117 مليون جنيه.

وأضاف أن نستله مصر بدأت مبادرتها للحفاظ على البيئة وتشجيع إعادة التدوير للمخلفات، خاصة البلاستيك كجزء من جهود “نستلة العالمية” ومشروعها الطموح للاعتماد على منتجات تعبئة وتغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام أكثر من مرة بنسبة 100% بحلول عام 2025.

ولفت إلى أن ذلك التوجه يتم بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الجهات المتخصصة على مستوى القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، للعمل على استمرار وتوسع المشروع لتحقيق نتائج أكثر شمولًا وفعالية.

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