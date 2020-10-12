سلطنة عمان تفرض ضريبة القيمة المضافة بـ 5% خلال 6 أشهر

العربية نت _ أصدر سلطان عمان، اليوم الاثنين، مرسوماً بإنشاء قانون ضريبة القيمة المضافة، وفقا لبيان حكومي. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وسيتم فرض الضريبة بـ 5% خلال 6 أشهر، وتقول الحكومة إن تأثيرها سيكون محدوداً على تكاليف المعيشة. وأشار البيان إلى أنه سيتم تطبيقه الضريبة على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات. إضغط لتحميل العدد الخامس والخمسون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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