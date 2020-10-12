رينو مصر تقدم السيارتين داستر وميجان 2021 بأسعار أقل حتى 25 ألف جنيه

شاهندة إبراهيم – قدمت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكلاء رينو وكيا في السوق المصرية، عددا من طرازات رينو موديل 2021 بأسعار أقل من أيقونات 2020، وهما: داستر وميجان.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وتراوحت قيمة التخفيضات بين 10 آلاف حتى 25 ألف جنيه، ويأتي ذلك في شهر أكتوبر الجاري الذي شهد دخول عدد من السيارات الجديدة بنفس أسعار 2020، فضلًا عن طرح البعض الآخر بزيادات سعرية.

والجدير بالذكر أن الشركة المصرية العالمية للسيارات كانت قد قدمت في شهر سبتمبر الماضي السيارة رينو كادجار موديل 2021 بقيم خفض وصل إلى 25 ألف جنيه بالمقارنة مع طراز 2020.

رينو داستر موديل 2021

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الوكيل المحلي باتت الفئة الأولى من السيارة رينو داستر موديل 2021 بسعر جديد 278 ألف جنيه، بدلًا من 302 ألف جنيه، بفارق 24 ألف جنيه.

وباتت الفئة الثانية بنحو 302 ألف جنيه، في مقابل 318 جنيه، بقيمة خفض 16 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا جاءت بسعر 336 ألف جنيه، مقارنة بنحو 346 ألف جنيه، لتفقد نحو 10 آلاف جنيه من قيمتها.

رينو ميجان موديل 2021

وسعرت الفئة الأولى من رينو ميجان موديل 2021 بنحو 273 ألف جنيه، مقابل 298 ألف جنيه، لتتراجع بقيمة 25 ألف جنيه.

وجاءت الفئة الثانية بسعر 318 ألف جنيه، بدلًا من 338 ألف جنيه، بفارق سعري 20 ألف جنيه.

وباتت الفئة الثالثة بعد التخفيض بسعر جديد 348 ألف جنيه، مقارنة بنحو 368 ألف جنيه، لتتراجع بنحو 20 ألف جنيه أيضًا.

أما الفئة الرابعة الكاملة تم تسويقها بنحو 383 ألف جنيه، مقاب 393 ألف جنيه قبل العرض، لتفقد ما قيمته 10 آلاف جنيه.

اضغط لتحميل العدد الخامس والخمسون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج