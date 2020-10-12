البورصة تربح 0.33% في ختام التعاملات بدعم مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح – أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.33%، متداولا عند مستوى 11397 نقطة، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.03%، وأغلق عند مستوى 67.96 جنيه.

في حين تراجع كلا من EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان عن مكاسبهما الصباحي وسجلوا انخفاضاً بنسبة 0.75%، و0.45% على التوالي.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.579.571 مليار جنيه على 183 شركة من خلال 49054 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة أودن للاستثمارات المالية لعدد 22.135 مليون سهم بقيمة إجمالية 74.819 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 94 شركة مقابل ارتفاع 72 في حين لم تتغير أسعار 17.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 57.816 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 100.902 مليون جنيه، مقابل 43.086 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 33.875 مليون جنيه، منها 33.765 مليون جنيه للمؤسسات، و 109.538 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 23.941 مليون جنيه، منها 12.228 مليون جنيه للمؤسسات، و11.712 مليون جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 82.57% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على9.24% والعرب على 8.19% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 27.70% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.29%.

وتصدر سهم مصر للفنادق قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 18.39%، تلاه سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 11.58%، ثم سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.26%.

في حين تصدر سهم ريكاب للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.77%، تلاه سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 8.33%، ثم سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.90%.

وأرجع عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، تباين أداء مؤشرات البورصة بجلسة اليوم إلى جني الأرباح الجزئي على الأسهم الصغيرة والمتوسطة بعد كسر مستويات مقاومة جديدة لها.

ويرى عبد الفتاح أن إيجابية الأخبار الصادرة عن القطاع العقاري مؤخراً ساهمت في قيادة المؤشر الرئيسي للبورصة للتداول بالمنطقة الخضراء حتى نهاية الجلسة.

ورجح أن كسر مستوى مقاومة جديد عند 11500 نقطة مرهون بإصدار الخبر المنتظر بخفض أسعار الطاقة على المصانع.

ومن جانبه، أرجع محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، تماسك المؤشر الرئيسي بالمنطقة الخضراء مقارنة بباقي المؤشرات إلى إيجابية أداء الأسهم العقارية والتي تستحوذ على أغلب الوزن النسبي.

وتوقع عبد الحكيم أن تشهد جلسات البورصة عمليات جني أرباح حتى مستوى الدعم 11200 نقطة حتى نهاية الأسبوع الجاري مع اقتراب المؤشر لقمته الجديدة 11500 نقطة، يعاود منها المؤشر الصعود من جديد.

ويرى أن كلا من قطاع البنوك والعقارات المرشحان الأقوى لقيادة موجة الصعود المتوقعة على المدى المتوسط.

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