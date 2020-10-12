طرح تويوتا راش وشيفروليه كابتيفا الجديدتين كليا بنفس أسعار 2020

شاهندة إبراهيم – أعلن عدد من وكلاء السيارات في السوق المصرية عن تقديم موديلات العام القادم 2021 بنفس أسعار 2020 دون أي تغيير، خلال شهر أكتوبر الجاري، ومن بين هذه المركبات تويوتا راش وشيفروليه كابتيفا.

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وقدمت شركة تويوتا إيجيبت، وكلاء العلامة اليابانية تويوتا في السوق المحلية، الأيقونة الأحدث من سياراتها راش موديل 2021 بنفس سعر 2020، وتأتي بفئتين من التجهيزات.

تويوتا راش موديل 2021

وبحسب القائمة السعرية المعلنة من قبل الوكيل المحلي، استقرت أسعار الفة الأولى عند مستوى 340 ألف جنيه، بينما جاءت الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بقيمة سعرية وصلت إلى 365 ألف جنيه، دون أي تغيير عن سعر الموديل السابق.

وتأتي السيارة تويوتا راش بمحرك سعة 1.5 لتر، يستخرج قوة حصانية قدرها 103 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 نقلات.

كما طرحت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وبيجو وأوبل وإم جي في مصر، العلامة الأمريكية شيفروليه كابتيفا موديل 2021 الجديدة كليًا بنفس سعر 2020.

شيفروليه كابتيفا 2021

وجاءت الفئة القياسية من السيارة شيفروليه كابتيفا بسعر 324 ألفا و990 جنيه، أما الفئة الثانية بنحو 349 ألفا و990 جنيه.

واستقرت أسعار الفئة الثالثة عند مستوى 369 ألفا و990 جنيه، فيما بلغت فئة السبع مقاعد قيمة سعرية 389 ألفا و990 جنيه.

وزودت شيفروليه كابتيفا بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 148 حصان وعزم 255 نيوتن متر، مع ناقل حركة CVT و عجلة قيادة تعمل بالكهرباء.

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